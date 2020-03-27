В Алматы вводятся дополнительные ограничения

Без особой причины следует ограничить выход из дома и передвижения по городу.

На брифинге в Алматы Бакытжан Сагинтаев озвучил запретные меры, вводимые с целью нераспространения в городе коронавируса, передает zakon.kz.

В целях реализации решений Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте Казахстана вводятся дополнительные ограничительные меры. Для защиты здоровья и жизни горожан усиливается режим карантина. Сегодня с полуночи вводится ограничение на передвижение, - сказал аким.

Без особой причины следует ограничить выход из дома и передвижения по городу, кроме необходимости приобретения продуктов и медикаментов, а также приобретения экстренной медицинской помощи и в случае ЧС.

На период ЧП нельзя собираться в общественных местах группами больше трех человек. Кроме людей из одной семьи. Также не следует посещать родственников и принимать гостей.

Жители старше 65 лет, убедительно прошу не выходить на улицу. Нуждающимся будет оказана необходимая помощь социальными работниками и волонтерами, - обратился градоначальник.

Запрещено передвижение по городу несовершеннолетним лицам без сопровождения взрослых.

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В условиях карантина закрыты для посещения места массового скопления, в том числе пешеходные зоны, парки, парки, скверы, набережные, площади, детские и спортивные площадки и другие места отдыха.

Ограничена деятельность религиозных учреждений для проведения массовых культовых обрядов и мероприятий.

Выгул домашних животных разрешен.

26 марта Госкомиссия утвердила решение об усилении режима карантина в городах Нур-Султан и Алматы.

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