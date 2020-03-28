Коронавирус у карагандинок выявили лишь со второго раза

Первый анализ, который женщинам провели на следующий день после прибытия, показал отрицательный результат.

У заболевших коронавирусом карагандинок выявить болезнь удалось не сразу, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Мать и дочь прилетели рейсом Минск – Нур-Султан, вынужденно севшем в аэропорту Сарыарка. Первый анализ, который женщинам провели на следующий день после прибытия, показал отрицательный результат. Выявить вирус удалось только со второго раза.

Они прибыли в Караганду 18 марта из Франции. С момента их прибытия в Караганду они находились на изоляции в карантинном госпитале и не контактировали с внешней средой. С учетом появления первых признаков заболевания диагноз был верифицирован, установлен на основании вирусологических исследований, - говорит руководитель управления здравоохранения Карагандинской области Ержан Нурлыбаев.

Женщин поместили в специальные боксы. Их состояние оценивают как удовлетворительное.

Всего в Караганде четыре случая коронавируса. Все завозные, после прилета инфицированные ни с кем не общались, заверяют медики.

Около 300 человек сейчас находится под наблюдением, еще около 350 – на домашнем карантине. Так, одну семью из Шахтинска пришлось силой выводить из квартиры. Люди недавно вернулись из Египта через Алматы. На звонки медиков супруги не отвечали, двери не открывали, поэтому понадобилась помощь спасателей. Только увидев в окно пожарную лестницу, пара сдалась врачам. В полиции и департаменте по ЧС рассказали, что претензий к упрямым горожанам не имеют.

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