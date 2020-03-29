7 блокпостов выставили в Карагандинской области из-за карантина
Также выставлены 6 санитарных постов.
Фото : пресс-служба МВД РК29 марта 2020, 15:05
7 автомобильных блокпостов выставили в Карагандинской области из-за введения карантина в пяти городах, передает корреспондент zakon.kz.
- При проведении карантинных мероприятий с очагом коронавируса в пяти городах на основных автомобильных выездах выставлено 13 постов, 7 блокпостов и 6 санитарных постов. На 13 постах будут задействованы 130 сотрудников полиции, также будут задействованы военнослужащие министерства обороны и сотрудники санэпидемстанции. Будет выставлена специальная техника, патрульные автомашины, 13 камАЗов министерства обороны, автомашины и автобусы для сотрудников СЭС, - сообщил заместитель начальника департамента полиции Карагандинской области Курмангали Исмагулов.
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Тамила Языкова, Нур-Султан
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