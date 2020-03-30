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Стал известен результат теста Игоря Николаева на коронавирус

Спасибо семье за любовь, веру и надежду на лучшее!

Фото : gazeta.ru30 марта 2020, 12:08

Тест на коронавирус певца и композитора Игоря Николаева дал отрицательный результат, передает zakon.kz.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Результат: COVID-19 "ОТРИЦАТЕЛЬНО"! Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки! Спасибо всем, кто верил в положительный исход и был тактичным и доброжелательным! Спасибо прекрасному коллективу Коммунарки за профессионализм, оптимизм и неравнодушие! Спасибо семье за любовь, веру и надежду на лучшее! - написал он.

Ранее сообщалось, что певец доставлен в больницу в московском поселке Коммунарка, где сейчас находятся пациенты с подозрением на коронавирус.

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Долгожданный результат: COVID-19 «ОТРИЦАТЕЛЬНО»!???????????? Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки! Спасибо всем, кто верил в положительный исход и был тактичным и доброжелательным! Спасибо прекрасному коллективу Коммунарки за профессионализм, оптимизм и неравнодушие! Спасибо семье за Любовь, Веру и Надежду на лучшее!❤️#игорьниколаев #коронавирус #коммунарка

Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) 29 Мар 2020 в 10:29 PDT


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