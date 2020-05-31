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31 мая на большей части РК сохраняется жаркая погода без осадков

На большей части Павлодарской, местами в Восточно-Казахстанской, Кызылординкой, Акмолинской, Жамбылской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Фото : wp.com31 мая 2020, 06:04

Под влиянием отрога антициклона на большей части РК все также сохраняется жаркая погода без осадков, сообщает zakon.kz.

Однако, на запад и северо-запад страны начинает оказывать влияние ложбина циклона – местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. Местами по республике сохраняются усиление ветра, на юге и юго-западе – пыльная буря, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

Днем в Акмолинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Актюбинской, Костанайской областях – гроза.

В Мангистауской области днем местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с, пыльная буря. В Западно-Казахстанской области ночью местами ожидается гроза, днем – усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской, Актюбинской, на западе Туркестанской, Карагандинской, на юге Мангистауской, Актюбинской, Костанайской областей ожидается сильная жара.

На большей части Павлодарской, местами в Восточно-Казахстанской, Кызылординкой, Акмолинской, Жамбылской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 27°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 30°, ясно.

Прогноз погоды на 31 мая.


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