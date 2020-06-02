Мамин поручил принять конкретные меры по активизации занятости по госпрограммам

Премьер-Министр подчеркнул, что занятость является ключевым приоритетом, особенно в нынешних условиях восстановления экономики и бизнеса.

На селекторном заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрен ход реализации государственной программы "Еңбек", сообщает zakon.kz.

С докладами выступили министр труда и социальной защиты населения Б. Нурымбетов, акимы Костанайской области — А. Мухамбетов, Кызылординской области — Г. Абдыкаликова, Мангистауской области — С. Трумов, г. Шымкента — М. Айтенов.

В рамках реализации всех государственных программ в т.г. планируется охватить мерами занятости 1 млн 220 тыс. человек, из них 600 тыс. чел. – по госпрограмме "Еңбек", 255 тыс. чел. — по "Дорожной карте занятости-2020", 364 тыс. чел. — госпрограммам "Нұрлы жол", "Цифровой Казахстан", "Нұрлы жер", ДКБ-2020 и др.

Госпрограмма "Еңбек" включает меры по микрокредитованию стартап-проектов, расширению бизнеса, обучению дополнительной специальности, трудоустройству на социальные рабочие места, переселению из трудоизбыточных регионов в трудодефицитные и др. На эти цели в ней предусмотрено 176 млрд тг. С начала года для участия в программе обратилось свыше 260 тыс. человек, из них 184 тыс. чел. — более 70% — к настоящему времени трудоустроено.

Премьер-Министр подчеркнул, что занятость является ключевым приоритетом, особенно в нынешних условиях восстановления экономики и бизнеса.

Мы пережили сложную ситуацию. Чрезвычайное положение и карантин действовали в течение двух месяцев. Предприятия и бизнес не работали. В настоящее время идет процесс восстановления экономики. В рамках этой работы был принят пакет антикризисных мер и комплексный план, направленный на оживление экономики, сохранение и создание рабочих мест. Мы должны обеспечить людей работой, постоянным доходом, тем самым улучшить их благосостояние. Поэтому вопрос занятости сейчас имеет первостепенное значение для всех нас, — сказал А. Мамин.

Глава Правительства отметил хорошую динамику реализации мер поддержки занятости в Восточно-Казахстанской, Костанайской, Жамбылской, Павлодарской областях. Отстающими названы Шымкент, Актюбинская, Западно-Казахстанская и Мангистауская области.

Это показатель недостаточной работы акиматов, надо срочно принять меры по этим направлениям. Все инструменты поддержки занятости имеются, необходимо их активно применять. По этому вопросу мы будем вести постоянный и системный контроль. По итогам полугодия вопрос занятости будет рассмотрен на расширенном заседании Правительства под председательством Главы государства, — сказал А. Мамин.

Премьер-Министр поручил принять конкретные меры по активизации занятости по всем государственным программам.

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