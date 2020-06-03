Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Полицейский ударил журналиста щитом в живот

Съемочная группа была в прямом эфире.

Фото : Seven News3 июня 2020, 17:42

Протесты в США в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда продолжаются. Накануне произошел еще один инцидент с участием СМИ и полицейских. Об этом пишет CNN, передает zakon.kz.

Во время протеста в Вашингтоне съемочная группа австралийского телеканала Cannel 7 News подверглась атаке со стороны полицейского. На кадрах видно, как оператор и корреспондент прижались к стене. Полицейский, заметив их, ударил оператора ребром щита в живот. Когда журналисты стали уходить, вдогонку их ударили дубинкой.

Корреспондент Амелия Брэйс и оператор Тим Майерс были в прямом эфире.

Нам немного больно, я умудрилась поймать резиновую пулю. Тим поймал одну в шею сзади. Завтра у нас будут синяки, но в целом, мы в порядке, - сказала Амелия в разговоре с ведущим.

Ведущий новостей заявил, что она преуменьшает случившееся, ведь "беднягу просто вдавили в стену".

Так и было. Но он защитил меня, прикрыв своим телом, за что я ему очень благодарна, - ответила корреспондент.

Департамент полиции штата выяснил личность полицейского. Однако он отказался от комментария.

Посол США в Австралии Артур Кулвахаус сказал, что США серьезно воспринимают сообщения о жестоком обращении с журналистами.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон обратился в посольство США с запросом расследования этого "тревожного инцидента".

Видео оператора:

Это не единственный инцидент с представителями СМИ во во время протестов. 29 мая в Миннеаполисе была задержана съемочная группа телеканала CNN, которая вела прямой репортаж о протестах.

30 мая от резиновых пуль пострадали два сотрудника Reuters и корреспондент шведской газеты. 1 июня в съемочную группу Deutsche Welle также стреляли полицейские.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты