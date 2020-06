Полицейский ударил журналиста щитом в живот

Протесты в США в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда продолжаются. Накануне произошел еще один инцидент с участием СМИ и полицейских. Об этом пишет CNN, передает zakon.kz.

Во время протеста в Вашингтоне съемочная группа австралийского телеканала Cannel 7 News подверглась атаке со стороны полицейского. На кадрах видно, как оператор и корреспондент прижались к стене. Полицейский, заметив их, ударил оператора ребром щита в живот. Когда журналисты стали уходить, вдогонку их ударили дубинкой.

Корреспондент Амелия Брэйс и оператор Тим Майерс были в прямом эфире.

Ведущий новостей заявил, что она преуменьшает случившееся, ведь "беднягу просто вдавили в стену".

Департамент полиции штата выяснил личность полицейского. Однако он отказался от комментария.

Посол США в Австралии Артур Кулвахаус сказал, что США серьезно воспринимают сообщения о жестоком обращении с журналистами.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон обратился в посольство США с запросом расследования этого "тревожного инцидента".

Видео оператора:

Watch the shocking moment #7NEWS reporter @AmeliaBrace and our cameraman were knocked over by a police officer LIVE on air after chaos erupted in Washington DC. pic.twitter.com/R8KJLnfxPN