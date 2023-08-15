Нападение на журналистов "Алматы" прокомментировали в МИОР

Ранее редакция телеканала "Алматы" сообщила о нападении на съемочную группу. Министерство информации и общественного развития РК заявило, что проинформировано о ситуации, передает Zakon.kz.

Как сообщается, министерство держит данный вопрос на контроле.

"Также в рамках закона министерство готово оказать поддержку сотрудникам канала".

По словам журналистов, гражданский активист напал на них при освещении судебного процесса по делу о гибели во время январских событий 4-летней Айкоркем Мелдехан. Мужчина набросился на съемочную группу без объяснения причин.

Напомним, 14 августа возле суда собрались общественные активисты и представители СМИ. Процесс по делу о гибели девочки проходит в закрытом режиме в военном суде Алматинского гарнизона. В зал заседаний не допустили даже отца Айкоркем.