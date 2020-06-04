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Специалист транспортного контроля СКО задержан за взятку

Он водворен в ИВС УП г. Петропавловска.

Фото : кадр из видео4 июня 2020, 12:31

Антикоррупционной службой по Северо-Казахстанской области начато досудебное расследование в отношении специалиста РГУ «Инспекция транспортного контроля по Северо-Казахстанской области, передает zakon.kz.

Он подозревается в получении взятки в сумме 500 тыс. тенге от индивидуального предпринимателя Российской Федерации за беспрепятственный перевоз буровой установки по территории области и дальнейшее общее покровительство, - сообщили в Антикоррупционной службе.

Подозреваемый водворен в ИВС УП г. Петропавловска. Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет вынесено судом.


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