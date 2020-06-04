Автобус в Алматы выгорел полностью, оплавились светофор и билборд

Информации о пострадавших нет.

Появились фото с места пожара в Алматы, передает zakon.kz.

Ранее сообщалось, что на пр. Аль-Фараби загорелся пассажирский автобус. Он полыхал открытым пламенем.

От огня пострадал не только он. Оплавились светофор, билборд, дорожный знак, сгорела трава газона.

4 июня в 14:47 на пульт 101 ДЧС поступило сообщение от очевидца о горении автобуса, передана информация об отсутствии людей. По прибытию через 5 минут пожарные мотоциклетные экипажи ДЧС передали, что открытым пламенем горит маршрутный автобус Yutong 2014 года выпуска. Огонь успел перейти на рекламный щит. Топливная система автобуса на газу. Незамедлительно на тушение пожара подан пеногенерирующий ​ ствол "Пурга2", ​ от мотоэкипажей подан пенный состав при помощи ручной переносной установки ​ ГИРС400, также поданы стволы на охлаждение и защиту рядом стоящего здания. ​ Принятыми мерами пожар локализован за 8 минут, в 15:00, ликвидирован полностью ​ за 15 минут, в 15:07 с момента прибытия первых пожарных подразделений. В результате пожара получил ожог правой руки водитель. От госпитализации отказался. В тушении пожара задействовано 12 человек личного состава, 2 пожарные автоцистерны, 2 мотоциклетных экипажа, - сообщили в пресс-службе ДЧС города.

Водитель автобуса получил ожог правой руки. Он от госпитализации отказался.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!