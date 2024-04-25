Автобус полностью сгорел в Алматы
Фото: Zakon.kz
В Алматы на оживленной дороге загорелся пассажирский автобус, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел на пересечении пр. Раймыбека – Суюнбая.
Фото: Zakon.kz
"25 апреля в 15:05 силы и средства ДЧС направлены в Жетысуский район, пр. Райымбека, угол ул. Суюнбая по сообщению о возгорании автобуса. На месте происшествия, поданы стволы с огнетушащим средством", – прокомментировали в ДЧС Алматы.
Пожар локализовали в 15:16. Жертв и пострадавших нет.
2 апреля в Алматы сгорел троллейбус.
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