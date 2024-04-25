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Автобус полностью сгорел в Алматы

Автобус сгорел в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 15:20 Фото: Zakon.kz
В Алматы на оживленной дороге загорелся пассажирский автобус, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел на пересечении пр. Раймыбека – Суюнбая.

В Алматы сгорел автобус, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 15:20

Фото: Zakon.kz

"25 апреля в 15:05 силы и средства ДЧС направлены в Жетысуский район, пр. Райымбека, угол ул. Суюнбая по сообщению о возгорании автобуса. На месте происшествия, поданы стволы с огнетушащим средством", – прокомментировали в ДЧС Алматы. 


Пожар локализовали в 15:16. Жертв и пострадавших нет.


2 апреля в Алматы сгорел троллейбус. 

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