Расследование ДТП на блокпосту, где погибли полицейские, передали в МВД

Министр внутренних дел взял расследование на контроль.

Дело о смертельном ДТП на блокпосту в Алматы передали в Министерство внутренних дел, передает zakon.kz.

Об этом во время отчетной онлайн пресс-конференции сообщил начальник ДП Алматинской области Серик Кудебаев.

Следствие ведет Следственный департамент Министерства внутренних дел. Лично министр взял дело на контроль, - сказал он.

25 мая в Карасайском районе Алматинской области пьяный водитель 1992 года рождения наехал на блокпост и патрульную машину. На месте скончался 42-летний старший лейтенант полиции Жарас Жангазиев. Его коллега Дастан Абдыканов 1994 года рождения был доставлен в тяжелом состоянии в ближайшую больницу и скончался там. Еще один пострадавший сотрудник полиции попал в больницу в тяжелом состоянии.

Водителем BMW оказался Азат Азаматов - бывший сотрудник полиции.

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