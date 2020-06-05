Салтанат Ташимова: Экология и общественность: диалог есть.

Салтанат Ташимова поднимает вопросы сохранения и увеличения зеленых зон в городе.

Известная в Алматы активистка, которой Министерством экологии официально дан статус эко-амбассадора, Салтанат Ташимова сейчас поднимает вопросы сохранения и увеличения зеленых зон в городе, сообщает zakon.kz.

Для привлечения внимания к серьезным экологическим проблемам она порой прибегает к искусству. Талантливый художник-перформанист, Салтанат на своем примере показывает, что добиться важных решений возможно, даже если для этого потребуются годы переговоров с властями, разработчиками проектов, инвесторами. Ее успешный опыт и активная позиция вдохновляют других неравнодушных жителей города более смело поднимать волнующие их вопросы экологической безопасности.

- Салтанат, какие экологические проблемы Вы считаете на сегодня самыми актуальными?

- По Алматы могу сказать, что сейчас нужно срочно принимать новые правила содержания зеленых насаждений. Эти правила мы составляли вместе с дендрологами из Института защиты растений, специалистами Ботанического сада. Но юристы почему-то их не пропускают. Согласно новым правилам санитарная обрезка будет строго контролироваться специалистами, а существующих правилах этого нет. Поэтому сейчас деревья варварски обрезаются, после чего многие погибают. В новых правилах также увеличены штрафы, в результате люди будут думать, прежде чем вырубить деревья.

Вторая проблема, на мой взгляд, - в Экологическом Кодексе убирается пункт, согласно которому гражданин имеет право на комфортную среду. Его нужно сохранить.

Вообще, мы считаем, что в целом по экологии у нас просто смешные штрафы, за тот же вывоз чернозема, вырубку деревьев. Одинаково оценивается вырубка, к примеру, куста сирени и дуба с его очень ценной древесиной. Нужно усилить наказание, вплоть до уголовного, за нарушения, усилить контроль.

- Вы также поднимаете вопросы по реконструкции зданий в городе…

- Мы выступаем за то, чтобы в Алматы концепция парков была как просто зеленых зон, а не развлекательных городских мест. Парки должны быть тем местом, куда человек приходит отдохнуть от городского шума, подышать свежим воздухом. И людям здесь не нужны сцены, как сейчас хотят в парке "Дружба", концертные площадки, брусчатка, асфальт. В основном должны быть природные дорожки. По случаям реконструкций в городе меня вызывают местные жители, и я представляю их интересы, разговариваю с акиматом. К примеру, сейчас это улицы Чайковского, Жамбыла, Габдуллина, парк "Дружбы". У меня есть успешный опыт по реконструкции парка "Южный" на Ходжанова-Жарокова, где мы отстояли концепцию зеленого природного парка, три года ушло на работу с архитекторами, волонтерами, проектировщиками. Также я хочу поработать с акиматом, чтобы не превращать парк "Дружба" в какую-то смонтированнную концертную площадку. Сейчас будем проводить опрос, собирать мнение жителей. Это, конечно, занимает немало времени, просто мы хотим, чтобы наш город был для жителей.

- Как в целом Вы оцениваете ваше сотрудничество с Министерством экологии? А также какие направления его деятельности, какую его работу сейчас считаете важной?

- В последнее время, особенно последний год, наше сотрудничество с Министерством намного улучшилось. Особенно после последних эко-слетов в Нур-Султане, в Алматы. Началось движение, экоактивисты из разных городов начали общаться друг с другом, делиться опытом, поддерживать друг друга. И стали действовать более сообща. Это здорово!

Из всего спектра работы, которую проводит Министерство экологии, я считаю важными такие направления, как охрана окружающей среды, внедрение зелнных технологий, переработка мусора, а также сохранение зелнного фонда.

Особенно актуальной в последнее время стала тема аренды земель Иле-Алатауского национального парка на 49 лет. Этот вопрос я считаю важным. К нему нужно подойти серьезно и решать его в правовом поле, согласно Конституции, Орхусской конвенции, Экологического Кодекса. Мы хотим это проконтролировать, поэтому вступаем в Общественный совет по контролю за развитием экотуризма в Казахстане, в том числе в нацпарках. И хорошо, что Министерство экологии делает такие шаги по сотрудничеству с общественностью в этом вопросе.

- Вы затронули тему внедрения зеленых технологий – о них сейчас много говорят, но не все делают. Тогда как деятельность некоторых крупных промышленных заводов страны приводит к большим экологическим проблемам, загрязнению среды, болезням местных жителей. Что вы можете сказать на этот счет?

- Здесь должна идти инициатива, прежде всего, на государственном уровне, ведь для бизнесменов это лишние траты. Нужно продумать меры, которые способствовали бы максимальному внедрению зеленых технологий. Необходимо волевое решение по этому вопросу, возможно, на законодательном уровне.

- Как в целом Вы оцениваете уровень экологического мышления у казахстанцев? Можно уже ввести понятие "экологической ответственности", как в случае с "социальной ответственностью".

- У городских жителей уровень сознательности растет, потому что они видят последствия загрязнения среды, опустынивания города, что отражается на их здоровье, здоровье детей. Все больше горожан примыкают к нашему движению, это видно по нашим соцсетям.

- Но это не видно по горам мусора в городе и на природе – в горах, на берегу рек и озер…И тут в помощь "Оператору РОП", который занимается стимулированием сбора и переработки мусора в стране, было бы более осознанное отношение наших граждан к чистоте.

- Да, к сожалению, я замечаю, что мусора в городе, в центре, во дворах, стало больше в последнее время. Думаю, что надо воспитывать сознательность у людей, возможно, запустить социальные ролики, проводить внеклассные работы с детьми на тему чистоты, воспитывать с детства.

Что касается разделения мусора, то это тоже необходимо. Многие считают, что в этом нет смысла, потому что нет мусороперерабатывающего завода, все сваливается в одну кучу. Хотя, конечно, надо приучать и ставить раздельные ящики для мусора. Рано или поздно, но мы все равно к этому придем, это мировая тенденция. Возможно, нужно ввести большие штрафы за мусор.

А еще очень неприятно, когда люди плюются на улице, это и грязь, и антисанитария, которую люди порождают сами, тем более, сейчас, при такой ситуации с коронавирусом в мире. И, кстати, в соцсетях горожане тоже говорят, что надо как-то наказывать таких людей, плюющихся на улице, возможно, тоже штрафовать, как-то выявлять, показывать их в соцсетях. Надо в целом поднимать уровень культуры у людей.

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