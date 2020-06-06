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В Монте-Карло возобновили работу казино

Casino de Monte-Carlo и Casino Café de Paris открылись для посетителей.

Фото : Monte-Carlo Société des Bains de Mer6 июня 2020, 09:07

В Монте-Карло 5 июня открылись всемирно известные казино после трех месяцев карантина, передает zakon.kz со ссылкой на Monaco Tribune.

Отмечается, что Casino de Monte-Carlo будет работать с 14.00 до 02.00, а Casino Café de Paris − с 10.00 до 02.00.

Посетители, число которых ограничивается, должны носить маски. При входе им будут мерить температуру.

Обстановка внутри реорганизована с учетом требований социального дистанцирования. У столов и автоматов установлены пластиковые прозрачные экраны, фишки и жетоны будут регулярно дезинфицировать.

Вместо семи человек играть в английскую рулетку смогут до трех человек одновременно.

На данный момент в Монако официально подтверждены 99 случаев коронавируса, из них четыре человека скончались.


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