Air Astana проводила на заслуженный отдых экс-пилота Елбасы

Ветеран авиации рассказал журналистам историю одного полета с Нурсултаном Назарбаевым и Касым-Жомартом Токаевым.

5 июня командир воздушного судна Ербол Оспанов завершил свою трудовую карьеру, выполнив грузовой рейс по направлению "Лондон-Алматы", сообщает zakon.kz.

9 июня Ерболу Абылаевичу исполняется 65 лет, в связи с чем он уходит на заслуженный отдых, налетав за свою карьеру 21 тысячу часов. Руководство авиакомпании и аэропорта Алматы поблагодарило командира за вклад в развитие авиации и вручило памятный подарок – модель самолета Boeing 767.

На торжественном мероприятии присутствовали президент авиакомпании Питер Фостер, родные пилота и журналисты.

В поздравительной речи Питер Фостер отметил, что вклад Ербола Абылаевича в обеспечение безопасности полетов и развитие авиации Казахстана неоценим.

От имени руководства авиакомпании Air Astana, акционеров и сотрудников благодарю Ербола Оспанова за значительный вклад в развитие компании, высокий уровень профессионализма и преданность общему делу. Будучи одним из первых пилотов Казахстана, управляющих современными авиалайнерами концерна Boeing, он способствовал становлению Air Astana, как ведущей авиакомпании Центральной Азии, - сказал Питер Фостер.

Сам Ербол Абылаевич признался, что ему очень приятна эта встреча, на которой присутствовали его коллеги, друзья, родные и президент авиакомпании, в которой он проработал почти треть своего стажа.

Сегодня заканчивается моя карьера командира воздушного судна коммерческой авиации. Это незыблемое правило – вы знаете, в авиации нет авторитетов, и это вопрос безопасности. За мной вы видите Boeing 676-300, который был переделан в грузовой самолет. Самое любопытное, что мой первый полет в 1972 году тоже был на грузовом самолете Ан-2. Это весьма символично.

Ербол Оспанов в свой крайний полет доставил гуманитарный груз в Лондон – 3 миллиона масок и аппараты ИВЛ. В 1972 году он доставил вакцины в Маркаколь в Восточно-Казахстанской области.

Также ветеран авиации рассказал журналистам историю одного полета с Нурсултаном Назарбаевым и Касым-Жомартом Токаевым.

"Была середина апреля 1995 года - первый государственный визит Елбасы в Южную Корею. Пролетая над Китаем мне был поручено отправить поздравительную телеграмму от Назарбаева председателю госсовета Китая. Когда меня вызвали в кабинет к президенту, рядом сидел господин Токаев - он тогда был министром иностранных дел. Касым-Жомарт Кемелевич перевел телеграмму на английский язык", - начал рассказ Ербол Абылаевич.

Пилот начал зачитывать телеграмму диспетчеру управления воздушного движения Китая, однако он не смог принять его – он не понял английского языка.

Делали много попыток, у нас был в экипаже даже один американец, который попытался прочитать телеграмму. Однако все время китайцы не могли принять телеграмму. Пролетели половину Китая, и телеграмма никак не могла попасть по назначению.

Ербол Оспанов подошел к Касым-Жомарту Токаеву и рассказал о проблеме. Пилот предложил поменять текст телеграммы.

Он говорит, что это официальный текст телеграммы, и его нельзя поменять. Я пригласил его в кабину пилота, он надел наушники и сам начал читать телеграмму. В зоне Пекина ее приняли, и мы получили обратное поздравления от руководства Китая. Вот такой вот яркий полет получился, когда господин Токаев немного поработал бортрадистом, - вспомнил Оспанов.

По словам Оспанова, Нурсултан Назарбаев – дисциплинированный и ответственный пассажир. Во время полетов он много работал в специально оборудованном кабинете. Иногда заглядывал в кабину пилотов, спрашивал и интересовался о профессии.

Ербол Абылаевич отметил, что продолжит работу в авиации. По наступлению 65 лет, это требование ИКАО, пилотам запрещается быть командирами на воздушных суднах регулярных пассажирских перевозок.

Я могу продолжать полеты на частных, на грузовых и чартерных рейсах, - отметил Оспанов.

Тем не менее, дело Оспанова продолжает жить - его сын пошел по стопам отца.

Ербол Оспанов родился 9 июня 1955 года в Усть-Каменогорске. Начал обучаться летной профессии в качестве кадетского офицера Краснокутской летной школы в 1972 году в России. В 1985 году он окончил командный факультет Академии гражданской авиации в Ленинграде, получив квалификацию инженера-пилота. В 2002 году получил степень бакалавра права юридического факультета Казахского национального университета имени Аль-Фараби.

В авиации Ербол Абылаевич почти 50 лет и имеет действующие свидетельства пилота США и Канады, пройдя обучение в Шеффилдской школе аэронавтики и канадских авиакомпаниях.

С 1992 по 2009 год – шеф пилот флота Президента Республики Казахстан. В авиакомпании Air Astana он начал работать в 2005 году в качестве командира-инструктора Boeing 757/767. Занимал позицию старшего вице-президента авиакомпании по правительственным, законодательным вопросам и безопасности.

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