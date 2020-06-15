Правозащитникам показали колонию, в которую по слухам ввели войска в Мангистау

После совершенного обхода в Департаменте уголовно – исполнительной системы по Мангистауской области состоялась встреча с родственниками осужденных где им показали видеозапись обхода.

Родственникам и правозащитникам, показали, как отбывают наказание осужденные в Мангистауской области, сообщает zakon.kz.

Представители правозащитных организаций посетили колонию в Мангистау с соблюдением всех санэпидемиологических мер, связанных с карантином.

Ранее сообщалось что возле учреждения ГМ-172/6 ДУИС по Мангистауской области собралась группа родственников из-за слухов, что в данное учреждение ввели войска и избили осужденных.

Посещение сопровождалось видеозаписью, где представитель национального превентивного механизма расспрашивают осужденных о том, вводили ли в учреждение войска, на что осужденные отвечали отрицательно, - отметили в департаменте УИС по Мангистауской области.

Представители правозащитных организаций посетили столовую, досуговый клуб, спальные помещения. В каждом помещении разговаривали с осужденными, подробно задавая вопросы о том, в каких условиях они отбывают свое наказание.

После обхода представители НПМ побеседовали с каждым осужденным чьи родственники собрались возле учреждения. Каждого из них спрашивали о том, били ли их сотрудники или осужденные.

Также вызвали для беседы и осужденного видеообращение которого ранее показали по телевидению. Правозащитники предложили написать ему заявление заверив его о неотвратимости наказания виновных лиц, однако предупредили и о том, что в случае если его слова окажутся ложью его самого могут привлечь к ответственности. На что осужденный ответил отказом, - говорится в сообщении.

Представители учреждения так же пояснили, что по данному факту заведено уголовное дело по заявлению его брата. Сейчас данный материал находится в областной прокуратуре для дальнейшего процессуального определения.

После совершенного обхода в Департаменте уголовно – исполнительной системы по Мангистауской области состоялась встреча с родственниками осужденных где им показали видеозапись обхода.

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