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Происшествия

Правозащитника поймали, когда он нес заключенным сенсорные телефоны

В костанайской колонии правозащитник пытался пронести заключенным телефоны , фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2024 08:18 Фото: pixabay
В учреждении №76 Департамента уголовно-исполнительной системы по Костанайской области предотвратили попытку проноса запрещенных предметов, сообщает Zakon.kz.

По информации kstnews.kz, общественный защитник хотел пронести телефоны в костанайскую колонию.

В ДУИС пояснили, что во время личного досмотра вещей общественного защитника в его рюкзаке нашли и изъяли хитроумно спрятанные два мобильных сенсорных телефона.

Сейчас полиция собирает материалы для привлечения нарушителя к административной ответственности.

Ранее стало известно, что наркодилера с крупной партией "синтетики" задержали в Алатау. По данным полиции, лабораторные исследования подтвердили, что изъятое вещество – наркотик Alfa-PVP общим весом 156,18 грамма, что эквивалентно 314 дозам.

Аксинья Титова
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