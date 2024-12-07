Правозащитника поймали, когда он нес заключенным сенсорные телефоны

В учреждении №76 Департамента уголовно-исполнительной системы по Костанайской области предотвратили попытку проноса запрещенных предметов, сообщает Zakon.kz.

По информации kstnews.kz, общественный защитник хотел пронести телефоны в костанайскую колонию.

В ДУИС пояснили, что во время личного досмотра вещей общественного защитника в его рюкзаке нашли и изъяли хитроумно спрятанные два мобильных сенсорных телефона.

Сейчас полиция собирает материалы для привлечения нарушителя к административной ответственности.

Ранее стало известно, что наркодилера с крупной партией "синтетики" задержали в Алатау. По данным полиции, лабораторные исследования подтвердили, что изъятое вещество – наркотик Alfa-PVP общим весом 156,18 грамма, что эквивалентно 314 дозам.

