В Казахстане проверяют ломбарды, онлайн-компании и микрофинансовые организации

Проверки осуществляются совместно с Генеральной прокуратурой РК, Министерством финансов РК и Министерством внутренних дел РК.

Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка проводятся проверки ломбардов, онлайн-компаний и микрофинансовых организаций, сообщает zakon.kz.

По состоянию на 1 июня 2020 года проведены проверки 276 ломбардов, 11 онлайн-компаний, предоставляющих займы населению и 1 микрофинансовой организации в 17 городах Казахстана.

Агентством проверяются вопросы исполнения поручения Президента Республики Казахстан о приостановлении выплат сумм основного долга и вознаграждения по займам населения, малого и среднего предпринимательства, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения. Кроме этого, в круг вопросов проверки Агентством входят правильность начисления вознаграждения, соблюдение предельного размера годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) по микрокредитам, начисление штрафов и пеней, организация и ведение бухгалтерского учета, соблюдение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Совместно с органами прокуратуры, Агентством проверяются признаки финансовой пирамиды и незаконной банковской деятельности. Органами государственных доходов проверяются вопросы организации и ведения налогового учета, включая камеральный контроль. Органами внутренних дел осуществляется проверка требований к обеспечению безопасности помещения, проверка не востребованного залогового имущества на предмет выявления имущества, похищенного или добытого незаконным путем.

По предварительным результатам проверок, установлены такие систематические нарушения как, организация и ведение бухгалтерского учета в части отсутствия учетной политики организации, проведение операций без соответствующего отражения их результатов в бухгалтерском учете, отсутствие составленной финансовой отчетности; не соответствие Правилам кредитования, а также в части несоответствия договора займа; превышение годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) 100% и не указание ГЭСВ в договорах займа; в части предоставления займов на срок более одного года; в части права требования остатка задолженности с заемщика после реализации заложенного имущества; не соответствие видов деятельности отраженных в Уставе организаций и другие нарушения, - сообщили в ведомстве.

По выявленным нарушениям осуществляется их квалификация в целях определения и применения соответствующих мер ответственности.

До 1 июля 2020 года ломбарды, кредитные товарищества и компании онлайн-кредитования, должны пройти учетную регистрацию в Агентстве в качестве организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность.

Кроме того, Агентством перенесены с 1 июля 2020 года на 1 января 2021 года сроки установления новых требований к уставному и собственному капиталам для микрофинансовых организаций, кредитных товариществ и ломбардов (Постановление Правления Агентства от 30 апреля 2020 года № 55 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность").

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