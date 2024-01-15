Для чего в Казахстане проверяют онлайн-переводы

Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев в интервью на YouTube-канале правительства рассказал, для чего проверяют онлайн-переводы, сообщает Zakon.kz.

Жамаубаев ответил на вопросы: "не уйдут ли предприниматели в теневой бизнес, чтобы скрыть свои доходы, и как проверки повлияют на прозрачность экономики?".



"Главное, что нужно тут прояснить, у нас в основном, большее количество предпринимателей работают законно. Поэтому мы не думаем, что они уйдут в теневой бизнес. Наоборот, наша цель – призвать работающих "в тени" к прозрачности и создавать для этого условия", – сказал министр.

Министр напомнил, что налоговая нагрузка на малый и средний бизнес составляет 1-4%, что, по его словам, является небольшим показателем.

"Поэтому мы наоборот пытаемся перевести предпринимателей из теневой экономики в ряд добропорядочных. Они могут использовать любые удобные схемы и работать в них. Для этого мы внедряем цифровизацию. У них есть полная возможность работать не нарушать закон". Ерулан Жамаубаев

Также Жамаубаев рассказал, что министерству за последние 3-4 года удалось снизить долю теневого бизнеса с 27 до 18,8%.

Ранее сообщалось, нужно ли в декларации в 2024 году указывать мобильные переводы.