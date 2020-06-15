Вертолет с премьер-министром Казахстана совершил аварийную посадку в Жамбылской области

Отмечается, что министра здравоохранения на борту не было.

В Жамбылской области вертолет, в котором летел премьер-министр Аскар Мамин и аким региона Бердибек Сапарбаев, совершил аварийную посадку, передает zakon.kz.

12 июня правительственная делегация во главе с премьер-министром Аскаром Маминым с рабочей поездкой посетила Жамбылскую область.

Премьера сопровождали аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, а также руководители ряда профильных министерств.

В ходе рабочей поездки в регион делегация осуществила перелет на вертолете Ми-171, регистрационный № UP-MI705, принадлежащем АО "Казавиаспас", по маршруту Кордай – Тараз. По предварительным данным, в результате отказа основной гидросистемы вертолета была совершена вынужденная посадка вне аэродрома примерно в 180 км от города Тараз в районе поселка Тасоткель. В результате произошедшего авиационного инцидента пассажиры и экипаж не пострадали, воздушное судно повреждений не получило. Глава Правительства РК продолжил полет на резервном вертолете в соответствии со своим рабочим графиком, - говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра.

Отмечается, что министра здравоохранения Елжана Биртанова на борту вертолета не было.

12 июня премьер-министр вместе с главой Минздрава Елжаном Биртанов были в Жамбылской области, где запускали строительство завода по производству вакцин. На следующий день стало известно, что министр здравоохранения заразился коронавирусом. Его госпитализировали в инфекционный стационар.

Премьеру из-за того, что он был контактным с Биртановым, пришлось самоизолироваться и работать в удаленном режиме. То же самое пришлось сделать акиму Жамбылской области Бердибеку Сапарбаеву и министру сельского хозяйства Сапархану Омарову. Все трое сдали тест на новый вирус, результат отрицательный.

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