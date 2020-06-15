Пожар на мусорном полигоне в Алматинской области локализован

В тушении пожара всего задействовано свыше 100 человек и 40 ед. техники.

Днем 15 июня 2020 года возгорание твердо-бытовых отходов на мусорном полигоне в Илийском районе Алматинской области локализовано, угроза распространения огня снята, сообщает zakon.kz.

Работы по тушению проводятся в круглосуточном режиме. Тушение осуществляется путем рекультивации и засыпки тлеющей массы с одновременной приливкой водой очагов возгорания, для чего организован бесперебойный подвоз воды и грунта. Всего с момента возникновения пожара на полигон завезено свыше 25 тыс. куб.м. грунта и 5,5 тыс. куб.м. воды, - говорится в сообщении пресс-службы ДЧС Алматинской области.

Для тушения труднодоступных очагов был привлечен вертолет МИ-8 с водосливным устройством.

В тушении пожара всего задействовано свыше 100 человек и 40 ед. техники от ДЧС Алматинской области, акимата Илийского района, ТОО "АДК Таза Алем" и ТОО "Таза Жер".

На месте продолжает работать оперативный штаб, акиматом района организован подвоз ГСМ и питание для задействованного личного состава.

Работы по тушению осложнялись высокой пожарной загрузкой мусорного полигона, погодными условиями (наличие ветра порывами до 9 м/с), а также расположением свалки над землей с складированием мусора высотой 10-15 метров, при этом сам полигон размещен на возвышенности.

13 июня при контрольном замере установлено, что площадь пожара составляла 7 га, на момент локализации ликвидировано порядка 85% от общей площади тления (6 га).

При этом, на начальном этапе тушения пожара из-за сильной задымленности (густой дым) точную площадь пожара определить не представлялось возможным и была установлена предварительная площадь.

Принятыми мерами не допущено распространения возгорания на всю площадь мусорного полигона (34,4 га).

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