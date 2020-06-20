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62-летнего продавца оштрафовали за продажу бейсболок с изображением конопли

Ему присудили штраф в 150 МРП.

Фото : apk-news.ru20 июня 2020, 15:59

Полицейскими в одном из крупных торговых центров Атырау был установлен факт торговли бейсболками с изображением конопли, сообщает zakon.kz.

Продавцом таких головных уборов оказался 62-летний житель Жамбылской области. В отношении него был составлен проткол по статье 423 Кодекса об административных правонарушениях РК (Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, прекурсоров), - сообщили в пресс-службе ДП Атырауской области.

Решением суда данный гражданин был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 150 МРП, что составило 416 700 тенге.


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