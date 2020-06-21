Рискуя жизнью, спасая других: День медицинского работника празднуют в Казахстане

Каждый год этот праздник отмечается в третье воскресенье июня. В 2020 году эта дата выпала на 21 число.

Профессия медика – одна из самых старейших, уважаемых, благородных, и по сей день востребована буквально везде. Человек приходит в этот мир при помощи врача-акушера, и в течение жизни, при возникновении каких-то проблем со здоровьем, или просто для профилактики различных заболеваний, обращается к медицинским специалистам. День медработника – это дань уважения тем, кто связал свою профессию с медициной, посвятив себя сохранению здоровья и жизни людей. Более подробно об истории этого праздника, самоотверженности казахстанских медиков и заботе проявляемой о них государством, рассказывает журналист zakon.kz.

День медицинского работника праздник не новый. В Казахстане он отмечается ежегодно каждое третье воскресенье июня, и его празднование установлено указом Президента РК в 1998 году. Однако и до этого он отмечался в СССР – сначала на неофициальном уровне, а затем уже на государственном, на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях".

После распада Советского Союза, в некоторых странах праздник отменили, в других – перенесли на другую дату. И только в Казахстане, России, Белоруссии и в Украине его продолжают отмечать в те же дни, что и раньше. Соответственно в 2020 году эта дата выпала на 21 июня.

По традиции накануне празднования Дня медицинского работника в Казахстане проходят торжественные мероприятия, брифинги, семинары, на которых медработники подводят итоги своего нелегкого труда, рассказывают о своих успехах и достижениях. Наиболее отличившихся отмечают правительственными наградами, почетными грамотами и благодарственными письмами. Проходит вручение премий за достижения в работе в различных номинациях: "Лучший врач", "Лучший сельский врач", "Лучший преподаватель медицинского ВУЗа" и т.д.

Нельзя не отметить, что этот год выдался для казахстанских медиков очень сложным. Уже полгода весь мир борется с пандемией коронавируса, и наши врачи и медсестры находятся на "передовой", рискуя своим здоровьем и жизнями. К концу апреля, когда наблюдался самый пик распространения этой болезни, количество заразившихся медработников составило 820 человек. Основная масса – это средний и младший медперсонал. К сожалению, заражения медиков продолжаются по сей день. Более того, в середине июня COVID-19 был обнаружен у самого министра здравоохранения Елжана Биртанова.

Но, также нужно сказать, что государство сделало все возможное для того, чтобы обеспечить безопасность здоровья медиков, закупая сотнями тысяч средства индивидуальной защиты, такие как антисептики, медмаски и специальные противоэпидемические костюмы, а также назначило медработникам немалую денежную компенсацию за риск.

Так 30 марта 2020 года Госкомиссия по обеспечению режима ЧП по поручению Президента РК утвердила размеры выплат для медиков, которые борются с коронавирусом. Если врач заразится новым вирусом, то из Госфонда социального страхования ему выплатят 2 млн тенге, а в случае смерти - 10 млн тенге. Кроме того, врачи из группы "очень высокого риска" могут получать свыше 1 млн тенге. Также в правительстве утвердили решение о надбавках к зарплате медработникам, которые задействованы в противоэпидемических мероприятиях.

Также Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на третьем заседании национального совета общественного доверия поручил повысить зарплаты всем медработникам. Хотя изначально в утвержденной государственной программе развития здравоохранения до 2025 года планировалось поэтапное повышение зарплат медработников, и к 2025 году планировалось дойти до соотношения 2,5 к средней по экономике, Президент, с учетом нынешней ситуации, поручил это сделать уже в 2023 году.

Кроме того, как рассказал журналистам министр здравоохранения Елжан Биртанов, работа по повышению зарплат медработникам была начата еще в 2019 году, тогда оклады подняли на 30%. А с января дополнительно были выделены из республиканского бюджета и из Фонда социального страхования средства на 30% повышение фонда оплаты труда. По словам министра, потребуется еще каждый год на 30% повышать фонд оплаты труда, что позволит достичь уровня средней зарплаты врача порядка 550 тысяч тенге, приблизив ее к стандартам мировых стран.

Также Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании НСОД, озвучил ряд поручений по реформированию системы казахстанского здравоохранения в целом. При этом глава государства отметил особую роль медицинских работников в жизни общества и обратил внимание на то, что нужно повысить их статус.

Так он предложил пересмотреть целесообразность уголовной ответственности за так называемые врачебные ошибки и за нарушение порядка клинических исследований, так как нередки были факты незаконного, несправедливого уголовного преследования медиков. Конечно, никто не снимает с врачей ответственности за жизнь и здоровье граждан, но каждый подобный факт должен очень тщательно изучаться. Ведь доказательства халатности и врачебной ошибки – это действительно очень сложный процесс, и в большей мере это носит не уголовный, а административный и гражданско-правовой характер.

Еще одним важным пунктом выступления Президента, являются озвученные им вопросы биологической безопасности. В частности, усиление службы санитарно-эпидемиологического надзора и системы инфекционного контроля. Как сказал глава государства, сейчас необходимо усилить и институционализировать СЭС, создать новый комитет, повысить статус и полномочия главного государственного санитарного врача и, безусловно, территориальных государственных санитарных врачей. То есть нужно рассмотреть все эти вопросы, учитывая именно эпидемиологическую безопасность и профилактические мероприятия в области санитарно-эпидемиологической службы.

Еще один важный вопрос, поднятый Президентом, – межрегиональный разрыв в уровне доступности медицинской помощи. В частности, огромное различие качества оказания медицинских услуг, наличие необходимого оборудования и кадрового потенциала в городской и сельской местности. Ведь, учитывая территорию нашей страны, географические особенности, отдаленность некоторых сельских населенных пунктов от райцентров, иногда составляет до 500 и более километров. И доступность, и качество медицинской помощи в сельской местности, конечно, оставляет желать лучшего. В результате, сначала медики должны добраться к больному, потом в районный центр его нужно везти, чтобы сдать анализы, потом подождать пока придут результаты, потом дождаться пока он получат квоту на госпитализацию – все это, конечно, требует немало времени и усугубляет тяжесть самой болезни.

Глава государства отметил, что помимо вопросов материально-технической базы, то есть недостатка необходимого оборудования и изношенности зданий сельских больниц, безусловно, нужно решать и кадровый вопрос. Ведь иногда отдаленная сельская больница оснащена необходимым оборудованием, но если там нет специалиста, который может на нем работать, пользы не будет.

В целом меры по исправлению сложившейся ситуации и созданию эффективной модели казахстанского здравоохранения уже разработаны, и теперь важна их качественная реализация. Ведь главными признаками успешного развития медицины и качества медицинских услуг в стране, являются профессионализм медперсонала и оснащение учреждений здравоохранения современным оборудованием. А качество медицины – это один из важнейших показателей и залог успешного развития любого современного государства.

Подготовил Владимир Демидов

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