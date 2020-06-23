Стала известна судьба лося, бегающего по Темиртау

Теперь он в зоопарке.

Лося, бегающего по городу Темиртау, поймали. Сейчас он находится в зоопарке, передает zakon.kz.

Накануне, 22 июня, появилась информация о том, что в центре Темиртау бегает лось. Оказалось, что за ним бегали с 8 утра. У спасателей поймать животное не получилось, пришлось вызвать сотрудников ветслужбы и сотрудников Карагандинского зоопарка.

Вчера где-то в 11 часов нам позвонили из управления по чрезвычайным ситуациям Темиртау, чтобы мы поймали, обездвижили животное, потому что оно дикое и бегало по всему городу. Мы купили специальные дорогостоящие препараты, поехали к ветврачам. Его сразу не удалось усыпить, бегали несколько часов. До нашего приезда животное лежало, потом бегало, затем отдыхало. Чтобы не спугнуть его, мы подходили осторожно. Там же дети, народ, больница, машины. В конце концом лось побежала к Самаркандскому водохранилищу и хотел дальше уплыть. Но там были лодки и две лодки его с двух сторон прижали, арканом его связали и на берегу его поймали, - рассказал научный сотрудник Карагандинского зоопарка Ербол Байжанов.

Животное в зоопарк привезли в 16:00-16:30. Там ему обработали рога, а также царапины на животе, груди и носу.

Откуда пришел лось никто не знает. Местные егери предположили, что из Акмолинской области. Где животное будет жить дальше решит территориальное управление лесного хозяйства. Но, если его оставят в зоопарке, то ему будут искать самку.

Это самец, ему два года. Он весит хорошо, молодой. В территориальном управлении лесного хозяйства скажут что делать. Может быть в будущем мы его на волю отпустим или у себя оставим, потому что такого вида лося у нас не было. Если у нас оставят, мы будем дальше искать самочку, - подытожил научный сотрудник.

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