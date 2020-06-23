Исследование казахстанского ученого о пользе и вреде смартфона произвело фурор 

Комбинация электромагнитных полей и антиоксиданта имеет терапевтический потенциал для подавления патологических процессов, вызванных бета-амилоидом в клетках мозга, пораженного болезнью Альцгеймера.

Статья казахстанского медика о влиянии смартфонов и WI-FI на организм человека стала самой популярной в авторитетном научном журнале, передает zakon.kz

С молниеносным развитием информационных технологий, коммуникационных устройств и постоянное использование смартфонов многие задумываются о влиянии гаджетов на организм человека. Опираясь на ряд медицинских исследований казахстанский медик Тимур Салиев, директор Научно-исследовательского института фундаментальной и прикладной медицины имени Атчабарова Казахского национального медицинского университета имени Асфендиярова опубликовал статью в научном журнале Progress in Biophysics and Molecular Biology.

Публикация вызвала фурор и ворвалась в ТОП самых популярных (Most downloaded). На данный момент статья занимает 2-е место. Публикация находится в открытом доступе.

В своей публикации профессор объясняет, с какими болезнями может быть связано влияние электромагнитных полей (ЭМП), которые вызывают частое использование привычных приборов: радиостанции, телевидение, микроволновые печи, WiFi и мобильные телефоны. Проведенные исследования были направлены на изучение возможного влияния ЭМП на повреждения в ДНК, рак крови.

Глобальные организации и национальные учреждения здравоохранения отреагировали на этот общественный спрос, организовав ряд исследований и создав специальные комиссии. Например, Международное агентство по исследованию рака (МАИР), агентство ВОЗ, было поручено определить связь между использованием мобильных телефонов и раком головы / шеи. В результате МАИР классифицирует радиочастотную ЭМП как возможную канцерогенную для человека (группа 2В), - отмечет Тимур Салиев.

По статистике, число пользователей только мобильных телефонов в 2019 году по всему миру составило больше 5 млрд, поэтому необходимость таких исследований обусловлено быстрым ростом количества гаджетов. Однако, помимо отрицательного влияния смартфонов и мобильной связи отмечается и положительный эффект на организм человека.

Интересно, что существуют данные о пользе излучения мобильных телефонов при болезни Альцгеймера (американские исследования на крысах). Эта тема была взята для проекта, который был успешно проведен в Центре Наук о Жизни в "Назарбаев Университет" пару лет назад. Проект назывался "Терапевтический потенциал электромагнитных полей для лечения болезни Альцгеймера" и был профинансирован Министерством Образования и Науки РК. Была изучена безопасность и влияние электромагнитных частот на жизнеспособность нервных клеток, и также возможность индукции апоптоза опосредованной электромагнитным полем. Был исследован эффект электромагнитных полей на продукцию активных форм кислорода (АФК) и активацию НАДФН оксидазы. Было экспериментально показано, что комбинация электромагнитных полей и антиоксиданта имеет терапевтический потенциал для подавления патологических процессов, вызванных бета-амилоидом в клетках мозга, пораженного болезнью Альцгеймера, - пишет Тимур Салиев.

Автор публикации отмечает, что в настоящее время ведутся похожие исследования. В частности, изучается сочетанное влияние излучения от мобильных телефонов и WiFi на клетки мозга человека. Не исключено, что и этот проект станет популярным среди медицинской общественности и вызовет интерес мировых научных журналов.

Подготовил Альберт Ахметов

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