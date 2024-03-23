Как улучшить очистку мозга в период развития деменции – исследование

Иммунные клетки макрофаги можно генетически модифицировать для удаления токсичных белков из мозга при болезни Альцгеймера, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Nature Communications, на первом этапе работы биологи изучили гены, управляющие работой иммунных клеток макрофагов – микроглии. Они участвуют в удалении богатых жирами отходов, образующихся при повреждении тканей. Ученые выяснили, что сниженная активность генов BHLHE40 и BHLHE41 позволяет макрофагам мозга лучше выводить отходы, богатые жиром. Это показал эксперимент на генномодифицированных мышах.

Ученые предполагают, что макрофаги без генов BHLHE40 и BHLHE41 могут удалять и амилоидные белки, которые накапливаются в мозге при болезни Альцгеймера. Они проверят это в новых экспериментах, а также выяснят, смягчается ли при этом воспаление – важный фактор развития деменции.

"Кроме того, мы изучим, как отсутствие этих генов в иммунных клетках головного мозга влияет на сами нервные клетки", – рассказали ученые о втором этапе исследования.

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