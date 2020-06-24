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Президент Кыргызстана не принял участие в параде Победы

Он принял такое решение из-за сопровождающих лиц.

Фото : president.kg24 июня 2020, 14:01

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков не принял участие в параде Победы в Москве из-за того, что у сопровождающих кыргызскую делегацию людей обнаружили коронавирус, сообщает zakon.kz.

Согласно алгоритму, президент Жээнбеков, члены делегации и сопровождающие лица по прилету в Москву сдали тест на коронавирус. У двоих сопровождающих лиц обнаружен положительный результат, - говорится в сообщении пресс-службы президента КР.

В соответствии с дальнейшим алгоритмом, Жээнбеков принял решение воздержаться от участия в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы.

Сегодня, 24 июня, в Москве проходит парад Победы. В нем принимают участие президенты Беларуси, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии, Абхазии, а также Казахстана. Президент Кыргызстана принял приглашение Владимира Путина и прибыл в столицу России накануне, 23 июня.


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