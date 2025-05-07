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События

Более четырех тысяч военнослужащих приняли участие в параде в честь 80-летия Великой Победы

Парад в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2025 12:21 Фото: akorda.kz
В масштабном военном параде в честь 80-летия Великой Победы, который проходил в Астане, приняли участие более четырех тысяч военнослужащих, сообщает Zakon.kz.

Среди них – представители всех видов Вооруженных сил Казахстана. Также в одной из самых зрелищных частей мероприятия были задействованы свыше 200 единиц военного оружия и техники, включая 66 самолетов военной авиации и вертолетов.

"Впервые в составе механизированной колонны представлены зенитно-ракетные комплексы "Бук", "Тор", колесные боевые машины "Барыс", "Алан", "Айбар", "Таймас", "Террекс" а также специальные автомобили с роботами для обезвреживания мин", – говорится в официальном сообщении Акорды.

Также представлены боевые машины, роботизированные лодки и беспилотные летательные аппараты, которые планируют выпускать предприятия отечественного оборонно-промышленного комплекса. 

Над Астаной 7 мая 2025 года пролетели военно-транспортный самолет А-400, пассажирский самолет L-410 и патрульный самолет Би-300.

Фото: akorda.kz

Парад, посвященный 80-летию Победы, призван отдать дань уважения подвигу фронтовиков, показать сегодняшнюю мощь армии Независимого Казахстана.

Посмотреть масштабное и зрелищное мероприятие пришли сотни человек, не только астанчане, но и жители других регионов страны. Как проходил парад в честь 80-летия Великой Победы в Астане – в фоторепортаже Zakon.kz.

На парад пригласили ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов боевых действий, лучшие подразделения Вооруженных сил РК, роты Почетного караула, ветеранов Вооруженных сил РК, других войск и воинских формирований, военных правоохранительных органов.

Президент Казахстана и Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с 80-летием Великой Победы.

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Андрей Дюсупов
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