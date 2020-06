О чем говорили Токаев и Путин перед Парадом Победы в Москве

Президент Казахстана оценил статью Путина о Второй мировой войне.

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин обсудили недавно вышедшую статью президента РФ о Великой Отечественной войне. Видеозапись опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT, передает zakon.kz.

Президент Казахстана поздравил коллегу с публикацией "замечательной и очень глубокой статьи".

Очень интересно, и необходимо. Читается очень хорошо, стилистика хорошая, - сказал Токаев Путину.

Президент России отметил, что она была написана с помощью архивных документов.

Я как-то попросил дать мне документы из архива. Я так увлекся этим. И решился на эту статью, - сказал Путин.

Статья Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны") появилась в американском журнале The National Interest.

Политик объяснил, что был вынужден подготовить этот материал, поскольку нынешнее поколение политиков несет ответственность перед прошлым и будущим, чтобы сделать все возможное, чтобы эта ужасная трагедия не повторилась.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!