26 июня в Казахстане ожидаются дожди, возможен град

В областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части территории Казахстана с циклоном и связанные с ним атмосферными фронтами пройдут дожди, местами ожидается гроза, возможен град, сообщает zakon.kz.

Лишь в западной части РК погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, шквал, днем на юго-западе пыльная буря, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанкой, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, в Костанайской области – шквал.

В Западно-Казахстанской, Мангистауской, Карагандинской, днем Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Актюбинской, Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем в Мангистауской области с пыльной бурей.

Атырауской области ожидается усиление ветра ночью на большей части, днем местами 15-20 м/с. В Кызылординской области ожидается усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами 23-28 м/с.

В Алматинской области днем ожидается сильная жара.

В Атырауской, Кызылординской, на большей части Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, на юго-востоке Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 29°, облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 21°, облачно.

Прогноз погоды на 26 июня.

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