Дожди, грозы и град ожидаются в Казахстане 27 июня

Лишь в западной части РК погода без осадков.

На большей части территории Казахстана с циклоном и связанные с ним атмосферными фронтами пройдут дожди, местами-сильные, с грозами, возможен град, сообщает zakon.kz.

Лишь в западной части РК погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, шквал, на юге с пыльной бурей, на севере ночью и утром – туман, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Акмолинской области ожидаются ночью местами, днем на большей части усиление ветра 15-20, местами порывы 23-28 м/с, местами возможен град, ночью и утром – туман.

В Северо-Казахстанкой области местами – усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, возможен град, шквал.

В Восточно-Казахстанской области местами – усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с, возможен град, шквал.

В Павлодарской, Карагандинской областях ожидается усиление ветра ночью местами, днем на большей части 15-20, местами порывы 23-28 м/с, возможен град, шквал.

В Костанайской области ожидается местами усиление ветра 15-20 м/с, возможен град.

В Жамбылской области местами ожидается усиление ветра 15-20, утром и днем порывы 23-28 м/с, возможен град, шквал.

В Туркестанской местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, шквал.

В Кызылординской области ожидается усиление ветра на большей части 15-20, местами 25 м/с, с пыльной бурей, шквалом.

В Алматинской области ожидается усиление ветра днем при грозе 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами – усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью в Атырауской, Мангистауской областях местами – усиление ветра 15-20 м/с.

В Атырауской, Кызылординской, Жамбылской, на большей части Актюбинской, Карагандинской, Туркестанской, Алматинской, на юго-востоке Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 20°, облачно, слабый дождь.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 13°, ливневый дождь.

Прогноз погоды на 27 июня.

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