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Перебои с автобусами произошли в Алматы из-за ухода автоперевозчика

Перебои с графиком маршрутов этого автопарка обещали устранить.

Фото : Яндекс/Кирилл Петров29 июня 2020, 12:48

29 июня стало известно об уходе автоперевозчика "АвтоТрансГаз" с алматинского рынка. В акимате города сообщили, что их об этом известили еще в январе, передает zakon.kz.

ТОО "АвтоТрансГаз" уведомило Управление городской мобильности о прекращении своей деятельности в январе текущего года. Стоит отметить, что закрытие компаний - это абсолютно нормальный бизнес процесс. Часть автобусов требовали замены, к чему компания была не готова и приняла решение об уходе с рынка, - сказано в сообщении Управления.

Там признали, что сейчас из-за этой ситуации возникли перебои с маршрутами, которые обслуживало это ТОО.

Планировалось передать их маршруты другим перевозчикам, которые должны были закупить новые автобусы. Однако из-за пандемии процесс закупа и поставки автобусов был перенесен. На сегодня 12 маршрутов, которые обслуживала компания, были переданы другим перевозчикам, у которых имеются резервные автобусы. Действительно, сейчас имеются проблемы с количеством подвижных единиц, на некоторых маршрутах обеспечен выход на линию лишь на 60%, - отметили в Управлении.

Там пообещали в скором времени проблемы решить - за счет поставки новых и выхода резервных автобусов.

При этом с действующих маршрутов автобусы сниматься и перенаправляться на данные маршруты не будут.

ТОО "АвтоТрансГаз" обслуживал такие маршруты, как 16, 29, 29-р, 34, 47, 50, 85, 106, 112 и 126, 3, 107.


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