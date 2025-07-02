Ночное ДТП с участием автобуса произошло в Алматы
По данным специального корреспондента Zakon.kz, в момент столкновения автобус разворачивался.
Тогда в заднюю часть общественного транспорта на полном ходу и влетел автомобиль Toyota Corolla. В результате этого ДТП пострадали его водитель и пассажир.
Фото: Zakon.kz
Прибывшая на место аварии бригада скорой помощи госпитализировала их.
Фото: Zakon.kz
В момент происшествия, с учетом позднего времени суток, в автобусе не было пассажиров.
Фото: Zakon.kz
Водитель городского маршрута отметил, что автомобиль Toyota двигался без госномеров.
Фото: Zakon.kz
Прибывшие сотрудники дорожной полиции обнаружили их в салоне автомобиля.
Фото: Zakon.kz
Предварительно, автомобиль двигался с превышением скорости. Полиция выясняет, почему водитель не смог избежать столкновения.
Фото: Zakon.kz
Несмотря на мощный удар, сам автобус получил минимальные повреждения и его водитель не пострадал.
Фото: Zakon.kz
Ранее сообщалось, что в Астане водитель джипа не справился с управлением и погиб в массовом ДТП.