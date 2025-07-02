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Происшествия

Ночное ДТП с участием автобуса произошло в Алматы

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 02:57 Фото: Zakon.kz
Ночью 3 июля в Алматы произошло ДТП. После полуночи на проспекте Саина, ниже улицы вдоль Большого Алматинского канала, автобус городского маршрута двигался в северном направлении, направляясь в автопарк, сообщает Zakon.kz.

По данным специального корреспондента Zakon.kz, в момент столкновения автобус разворачивался. 

Тогда в заднюю часть общественного транспорта на полном ходу и влетел автомобиль Toyota Corolla. В результате этого ДТП пострадали его водитель и пассажир.

Фото: Zakon.kz

Прибывшая на место аварии бригада скорой помощи госпитализировала их.

Фото: Zakon.kz

В момент происшествия, с учетом позднего времени суток, в автобусе не было пассажиров.

Фото: Zakon.kz

Водитель городского маршрута отметил, что автомобиль Toyota двигался без госномеров.

Фото: Zakon.kz

Прибывшие сотрудники дорожной полиции обнаружили их в салоне автомобиля.

Фото: Zakon.kz

Предварительно, автомобиль двигался с превышением скорости. Полиция выясняет, почему водитель не смог избежать столкновения.

Фото: Zakon.kz

Несмотря на мощный удар, сам автобус получил минимальные повреждения и его водитель не пострадал.

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что в Астане водитель джипа не справился с управлением и погиб в массовом ДТП.

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Аксинья Титова
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