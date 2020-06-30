Макрон намерен внести изменения в конституцию Франции

Президент подчеркнул, что страна должна отвести больше места экологии в экономической модели.

Французский президент хочет дополнить конституцию страны обязательствами, которые направлены на защиту экологии, сообщает zakon.kz.

Эммануэль Макрон сделал такое заявление сделал перед участниками Гражданского конвента по климату, пишет ТАСС.

По его мнению, этот вопрос должны рассмотреть обе палаты парламента, а потом вынесен на референдум. Его проведут в 2021 году. Президент подчеркнул, что страна должна отвести больше места экологии в экономической модели. В частности, речь идет о том, чтобы на такой основе гарантировать большую независимость страны в сфере снабжения продовольствием.

В связи с этим Макрон высказался против налога на выброс углекислого газа на транспорте и в промышленности. А вот идею Конвента о сокращении скорости на автострадах со 130 до 110 километров президент не поддержал.

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