Во Франции намерены закрепить в конституции право на аборты

Франция хочет закрепить право на аборты в конституции. За эту инициативу уже проголосовали сенаторы страны. Окончательное решение будет принято уже в ближайшие дни на совместной сессии обеих палат парламента, сообщает Zakon.kz.

Как пояснил министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти, это должно защитить свободу женщин. По мнению французского правительства, право на аборт нуждается в полной конституционной защите, так как оно находится под угрозой в других странах Европы и в США. Ожидается, что окончательному решение по этому вопросу не встретит никаких противодействий и внесение права на аборты в конституцию получит одобрение большинства.

Поправку об изменении главного закона анонсировал президент Макрон еще в октябре 2023 года. Уже в ближайшие дни парламент встретится для утверждения инициативы. Если 2/3 парламентариев одобрят проект, начнется процесс изменения конституции.

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