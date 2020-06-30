Сборы всех национальных команд Казахстана приостановлены

За июнь было проведено 26 сборов на 12 базах среди команд по 22 олимпийским видам спорта.

Оперативный штаб Национального Олимпийского комитета Казахстана, созданный для организации и контроля за качественным учебно-тренировочным процессом в условиях изоляции, официально сообщил о приостановлении проведения и организации учебно-тренировочных сборов национальных команд, передает zakon.kz.

По информации пресс-службы НОК РК, все ранее запланированные с 1 июля сборы команд приостановлены до соответствующего решения Оперативного штаба. При этом уточняется, что команды, находящиеся в данный момент на тренировочном выезде, в полном объеме завершат свой УТС.

Решение, прежде всего, обусловлено ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Казахстане, а также в связи с переносом многочисленных локальных и международных соревнований на более поздний срок.

Многие команды в июне успешно провели свои первые учебно-тренировочные сборы в режиме изоляции, еще некоторые команды продолжают тренировочный процесс на базах, где соблюдается санитарно-дезинфекционный режим. Однако в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране, а также в соответствии с рекомендациями уполномоченных органов, Оперативным штабом было принято решение о приостановлении новых тренировочных сборов команд. Мы продолжим ежедневный контроль за ситуацией. Повторюсь, что для НОК здоровье спортсменов является главным приоритетом, - сказал руководитель Оперативного штаба, директор Дирекции спорта Елсияр Канагатов.

За июнь было проведено 26 сборов на 12 базах среди команд по 22 олимпийским видам спорта. Возобновление производилось под строгим контролем созданного для этих целей Оперативного штаба НОК.

Организация УТС проходила поэтапно и только на тех спортивных базах, которые обеспечивали полное соблюдение всех предписанных мер безопасности. Заезд атлетов также был регламентированным. Согласно Регламенту, члены национальных сборных команд по прибытию на базу проходят фильтрационный пост, помещаются в зону изоляции и находятся в данной зоне от 1 до 6 дней, тренируются на улице и затем проходят ПЦР-тестирование.

Контакты с персоналом базы и посторонними лицами исключены. Специализированные спортивные базы, аккредитованные НОК, были допущены к проведению тренировочных процессов только при полном соблюдении санитарно-дезинфекционного режима согласно Алгоритму работы спортивных объектов, баз и залов, утвержденному Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 10 мая 2020 года № 36 "О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан". В дополнение к этому, для исключения рисков и минимизации контактов во время проведения сборов, НОК разработал регламент специальных мер изоляции для спортивных баз, которые принимали спортсменов.





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