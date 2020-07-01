В Нур-Султане начали набор сотрудников для переписи населения
Требуется 23 человека на период с 20 июля по 2 сентября.
Фото : сайт акимата1 июля 2020, 18:42
Департамент статистики города Нур-Султан объявил конкурс о наборе инструкторов-контролеров в отдел по подготовке и проведению национальных переписей, передает zakon.kz.
По информации пресс-службы, требуется 23 человека на период с 20 июля по 2 сентября.
Общие квалифицированные требования ко всем участникам конкурса следующие. Образование: высшее, техническое и профессиональное, послесреднее, общее среднее образование, без предъявления требований к стажу работы.
Желающим участвовать в конкурсе необходимо предоставить документы в департамент статистики Нур-Султана, Телефоны: 8 (7172) 32-87-61; 8 (7172) 31-62-53. Резюме maa-309@mail.ru
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