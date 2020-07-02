Генсек ООН предупредил об опасности роста террористической угрозы на фоне пандемии

В некоторых странах "хрупкие мирные процессы могут быть сорваны в результате кризиса", отметил Антониу Гутерриш

Некоторые террористические группировки рассматривают пандемию как свое тактическое преимущество, поскольку внимание государств отвлечено на борьбу с распространением коронавируса, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, выступая на проходящем по видеосвязи заседании Совета Безопасности ООН по поддержанию мира и стабильности в условиях пандемии коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По его словам, в отдельных регионах "участники конфликтов - в том числе террористические и экстремистские группы - рассматривают возникшую из-за пандемии нестабильность как тактическое преимущество".

Так, в Сомали исламистская террористическая группировка "Аш-Шабаб" продолжает совершать нападения, причем на их периодичность никак не повлияло распространения коронавируса, отметил он. "Более того, есть риск, что "Аш-Шабаб" может расширить насильственные действия, пока силы безопасности вынуждены сосредоточиться на пандемии", - предупредил генсек.

Кроме того, "в некоторых странах хрупкие мирные процессы могут быть сорваны в результате кризиса, особенно если от них будет отвлечено внимание международного сообщества", указал Гутерриш.

Например, в Дарфуре пандемия и другие вызовы привели к неоднократному продлению дедлайна для завершения Джубского мирного процесса, - сказал он.

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