В Атырау прекратили уголовное дело в отношении мужчины, душившего собаку
Экспертизы показали, что у собаки нет телесных повреждений.
Фото : кадр из видео3 июля 2020, 11:04
Полиция Атырауской области прекратила уголовное дело в отношении мужчины, который душил свою собаку, передает zakon.kz.
Портал "Мой город" пишет, что по делу было проведено две экспертизы. Обе показали, что увечий у собаки нет.
Было заведено уголовное дело по ст. 316 УК РК "Жестокое обращение с животными". Затем было проведено две экспертизы и в обоих случаях телесных повреждений у собаки обнаружено не было. Уголовное дело на основании этой экспертизы было прекращено, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.
31 мая в соцсетях появилось видео, где мужчина душит белую собаку дверцей холодильника. В полиции сообщили, что его задержали, начали досудебное расследование по статье "Жестокое обращение с животными".
Позже мужчина извинился за свои действия перед казахстанцами.
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