В Атырау прекратили уголовное дело в отношении мужчины, душившего собаку

Экспертизы показали, что у собаки нет телесных повреждений.

Полиция Атырауской области прекратила уголовное дело в отношении мужчины, который душил свою собаку, передает zakon.kz.

Портал "Мой город" пишет, что по делу было проведено две экспертизы. Обе показали, что увечий у собаки нет.

Было заведено уголовное дело по ст. 316 УК РК "Жестокое обращение с животными". Затем было проведено две экспертизы и в обоих случаях телесных повреждений у собаки обнаружено не было. Уголовное дело на основании этой экспертизы было прекращено, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.

31 мая в соцсетях появилось видео, где мужчина душит белую собаку дверцей холодильника. В полиции сообщили, что его задержали, начали досудебное расследование по статье "Жестокое обращение с животными".

Позже мужчина извинился за свои действия перед казахстанцами.

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