По заболеваемости коварным вирусом Казахстан на 54 месте

По смертности на 100 тысяч населения наша страна стоит на 113 месте.

Борьба с опасным вирусом в Казахстане не пущена на самотек, как утверждают некоторые, так называемые сетевые хомячки. В настоящее время на уровне правительства принимается ряд кардинальных мер по улучшению ситуации с коронавирусом, сообщает zakon.kz.

На фоне пандемии коронавируса, которая охватила не только нашу страну, но и весь мир, стало модно писать в социальных сетях очень нелестные отзывы о системе здравоохранения и медицинских работниках. Причем, пишут те, кто абсолютно далек от медицины, кто совершенно не знает истинное положение вещей, а потому не могут быть объективными, и пишут поверхностно, бездоказательно, опираясь на отдельные посты, обобщая их и выдавая за истину.

По высказываниям так называемых сетевых хомячков, медучреждения и врачи сейчас не справляются с заболеваниями, связанными с коронавирусной инфекцией и отсюда всевозможные проблемы, что Казахстан занимает первое место по COVID-19 на карте, опубликованной в издании в New York Times. Даже невооруженным взглядом заметно, что горе-эксперты явно передергивают факты, искажают действительность, не утруждая себя вникнуть в истинное положение вещей и изучить объективные официальные данные.

Как известно, вчера вечером министр здравоохранения Алексей Цой провел брифинг в СЦК, где ему, в том числе, задали вопрос, почему Казахстан на первом месте по COVID-19. Оказалось, что на карте New York Times публикуются данные за последние недели и это не означают резкую вспышку заболевания, и этого в нашей стране не было. Ежедневное выявление находится у нас в стабильном режиме - порядка 1,5 тыс. случаев в день. Это подтверждают и последние данные ВОЗ.

Так, летальность в мире составляла свыше семи процентов, а в Казахстане – свыше одного процента, но сейчас это пошло на спад.

В Казахстане вылечилось более 27 тысяч человек.

По заболеваемости коронавирусом Казахстан находится сейчас на 54 месте, а не на первом. Здесь мы стоим рядом с такими странами, как Турция, Германия.

По смертности на 100 тысяч населения Казахстан находится на 113 месте.

По количеству тестов на душу населения Казахстан находится на 33 месте.

В настоящее время в Казахстане активно решается вопрос обеспечения жизненно важными лекарствами больных коронавирусом и пневмонией. Президент Касым-Жомарт Токаев по этому поводу отметил, что граждане справедливо жалуются на факты необоснованного повышения цен в аптеках и поручил правительству и правоохранительным органам не допускать этого, заняться данной проблемой, а виновных привлекать к ответственности. Эти и другие меры со стороны правительства и государства говорят о том, что борьба с коварным вирусом не пущена на самотек, этот вопрос стоит на контроле и находит свое решение.

Как отметил вице-премьер Казахстана Ералы Тугжанов, "в целом ситуация по каждом региону по обеспечению лекарствами находится на особом контроле правительства. Например, акиматом Алматы подписано соглашение с фармкомпаниями и определен список из 103 аптек, в которых в приоритетном порядке будут поставляться лекарства. Соглашение предусмотрено обязанность аптек не завышать цены и отпускать лекарства не более трех единиц одного наименования в одни руки".

В свою очередь, министр здравоохранения РК Алексей Цой призвал казахстанцев отнестись к ситуации с коронавирусной инфекцией со всей серьезностью и доверять только официальным источникам.

- Свобода заявлений у нас в Казахстане всегда была и есть, это право граждан высказывать свое мнение, - заявил министр. - Но мы должны руководствоваться четкой статистикой. Коронавирус уже не какой-то далекий вирус из Китая, который где-то бушует. Каждый из нас столкнулся, когда знакомые родственники, члены семьи, наши близкие рано или поздно заболевают, и мы видим конкретные примеры. В Казахстане коронавирусная инфекция есть и отрицать, и не верить в это бессмысленно.

(worldometers.info - сайт Всемирной Организации здравоохранения, где публикуются объективные данные)

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