Какие права имеют казахстанцы по новому Кодексу о здоровье

В частности, имеют право на возмещение вреда, причиненного здоровью неправильным назначением и применением медицинскими работниками лекарственных средств и медицинских изделий.

Новый кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения", который подписал глава государства, предусматривает конкретизацию прав граждан в области здравоохранения, передает zakon.kz.

Так, граждане Республики Казахстан имеют право на:

- получение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Республики Казахстан;

- обеспечение лекарственными средствами и медицинскими изделиями в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными или льготными лекарственными средствами, медицинскими изделиями и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне в соответствии с перечнем, утверждаемым уполномоченным органом;

- выбор медицинской организации, в том числе на условиях, установленных законом «Об обязательном социальном медицинском страховании», качественную и своевременную медицинскую помощь;

- дополнительные медицинские услуги сверх гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования за счет собственных средств, средств самих организаций, системы добровольного медицинского страхования и иных незапрещенных источников;

- сооплату;

- получение медицинской помощи за рубежом за счет бюджетных средств при наличии показаний в порядке, определяемом уполномоченным органом;

- возмещение вреда, причиненного здоровью неправильным назначением и применением медицинскими работниками лекарственных средств и медицинских изделий;

- удостоверение факта временной нетрудоспособности с выдачей листа или справки о временной нетрудоспособности;

- безвозмездное получение от государственных органов, организаций и лечащего врача в пределах их компетенции достоверной информации о методах профилактики, диагностики, лечения заболевания и медицинской реабилитации, клинических исследованиях, факторах, влияющих на здоровье, включая состояние окружающей среды, условия труда, быта и отдыха, здоровом питании и безопасности пищевых продуктов, в том числе заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы;

- получение от государственных органов, независимых экспертных организаций и субъектов в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий информации о безопасности, эффективности и качестве реализуемых лекарственных средств и медицинских изделий;

- обжалование действий (бездействия) медицинских и фармацевтических работников в организацию здравоохранения, вышестоящий орган или в судебном порядке;

- ходатайство о привлечении независимых экспертов в случае несогласия с выводами государственной медицинской экспертизы;

- добровольное волеизъявление о возможности изъятия у них после смерти тканей (части ткани) или органов (части органов) в целях трансплантации.

Женщина имеет право решать вопрос о материнстве и свободного выбора современных методов предупреждения нежелательной беременности в целях планирования семьи и охраны своего здоровья.

Вместе с тем право граждан на охрану материнства обеспечивается:

- проведением медицинских осмотров в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, динамическим наблюдением и оздоровлением женщин репродуктивного возраста;

- лечением по медицинским показаниям основных заболеваний, непосредственно влияющих на репродуктивное здоровье женщин и здоровье ребенка, при поступлении в стационар по уходу за больным ребенком.

Режим рабочего времени, отпуск по беременности и родам и условия труда беременных женщин и кормящих матерей устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством РК.

Также в Кодексе говорится, что лица с расстройствами половой идентификации, кроме лиц с психическими расстройствами (заболеваниями), имеют право на смену пола.

Правила медицинского освидетельствования и проведения смены пола для лиц с расстройствами половой идентификации устанавливаются уполномоченным органом.

Гражданам, свобода которых ограничена, а также лицам, отбывающим наказание по приговору суда в местах лишения свободы, помещенным в специальные учреждения, медицинская помощь оказывается в порядке, определяемом органами уголовно-исполнительной системы по согласованию с уполномоченным органом. Эти лица пользуются всеми вышеприведенными правами граждан РК при получении медицинской помощи.

Оралманы, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан, имеют право на получение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи наравне с гражданами Республики Казахстан.

Оралманы, иностранцы и лица без гражданства, временно пребывающие в РК, имеют право на получение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи при острых заболеваниях, представляющих опасность для окружающих, в соответствии с перечнем, определяемым уполномоченным органом, если иное не предусмотрено законами и международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

Беженцам, а также лицам, ищущим убежище, оказываются профилактические, диагностические и лечебные медицинские услуги, обладающие наибольшей доказанной эффективностью, в порядке и объеме, которые определяются уполномоченным органом.

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