Гуманитарная помощь прибыла в Казахстан из России

В ближайшее время ожидается еще несколько рейсов с гуманитарным грузом из РФ.

Россия направила гуманитарный груз в Казахстан, передает zakon.kz.

В продолжение совместных договоренностей по противодействию COVID-19 премьер-министра РК Аскара Мамина с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, 8 июля в Нур-Султан прибыл специальный борт МЧС Российской Федерации с гуманитарным грузом для казахстанской стороны, - сообщили в МИД РК.

Гуманитарная помощь РФ включает медицинские маски, комплекты защитной одежды и медицинские препараты. Единым оператором гуманитарной помощи в Казахстане является ТОО "СК-Фармация". В ближайшее время ожидается еще несколько рейсов с гуманитарным грузом из РФ.

МИД Казахстана выразил признательность правительству и народу России за оказанную поддержку в борьбе с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что Россия выделила 150 000 тыс. рублей (около 855 млн тенге) для закупки и отправки в Казахстан лекарственных средств, средств индивидуальной защиты и медицинских изделий.

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