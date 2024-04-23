В Актобе прибыли вагоны с гуманитарной помощью из Таджикистана

В Актобе 23 апреля прибыл очередной груз гуманитарной помощи. На этот раз поддержку оказал Таджикистан, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает акимат Актюбинской области, соседнее государство прислало несколько вагонов с различными строительными материалами.

"Правительство Таджикистана отправило 50 вагонов гуманитарной помощи населению, пострадавшему от стихийного бедствия, в девять областей нашей страны. Общий вес груза составил 2518 тонн. В Актюбинскую область было направлено девять вагонов, которые содержали в себе 27 360 литров воды, 5400 штук асбестоцементного шифера, 60 тонн гвоздей, 70 тонн лесоматериалов, 240 тонн цемента", – говорится в сообщении.

Отмечается, что эта помощь направлена для оказания поддержки пострадавшим семьям и облегчения трудной ситуации, вызванной стихийным бедствием. Разгрузили вагоны военнослужащие.

Ранее сообщалось, что алматинские волонтеры собрали и отправили в регионы, где наблюдаются паводки, 430 тонн гуманитарной помощи.