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В Актобе прибыли вагоны с гуманитарной помощью из Таджикистана

В Актобе прибыли вагоны с гуманитарной помощью из Таджикистана, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 23:10 Фото: gov.kz
В Актобе 23 апреля прибыл очередной груз гуманитарной помощи. На этот раз поддержку оказал Таджикистан, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает акимат Актюбинской области, соседнее государство прислало несколько вагонов с различными строительными материалами.

"Правительство Таджикистана отправило 50 вагонов гуманитарной помощи населению, пострадавшему от стихийного бедствия, в девять областей нашей страны. Общий вес груза составил 2518 тонн. В Актюбинскую область было направлено девять вагонов, которые содержали в себе 27 360 литров воды, 5400 штук асбестоцементного шифера, 60 тонн гвоздей, 70 тонн лесоматериалов, 240 тонн цемента", – говорится в сообщении.

Отмечается, что эта помощь направлена для оказания поддержки пострадавшим семьям и облегчения трудной ситуации, вызванной стихийным бедствием. Разгрузили вагоны военнослужащие.

Ранее сообщалось, что алматинские волонтеры собрали и отправили в регионы, где наблюдаются паводки, 430 тонн гуманитарной помощи.

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Актобе Казахстан Таджикистан Паводки-2024 2024 год
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