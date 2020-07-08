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Обращение Токаева к народу по текущей ситуации в стране. Прямой эфир

Президент затронет проблемные вопросы борьбы с продолжающейся пандемией.

Фото : Акорда8 июля 2020, 20:30

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступает с телевизионным обращением к народу, передает zakon.kz.

Ранее пресс-секретарь Токаева сообщал, что Президент, возможно "затронет волнующие всех граждан Казахстана проблемные вопросы борьбы с продолжающейся пандемией".


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