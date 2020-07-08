Обращение Токаева к народу по текущей ситуации в стране. Прямой эфир
Президент затронет проблемные вопросы борьбы с продолжающейся пандемией.
Фото : Акорда8 июля 2020, 20:30
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступает с телевизионным обращением к народу, передает zakon.kz.
Ранее пресс-секретарь Токаева сообщал, что Президент, возможно "затронет волнующие всех граждан Казахстана проблемные вопросы борьбы с продолжающейся пандемией".
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