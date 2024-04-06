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Обращение Токаева к народу Казахстана – видео

Обращение Токаева к народу Казахстана – трансляция, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2024 13:00 Фото: akorda.kz
Сегодня, 6 апреля 2024 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступает с обращением к народу из-за сложной паводковой ситуации в стране, сообщает Zakon.kz.

Ранее выступление главы государства анонсировал его пресс-секретарь.

4 апреля 2024 года Касым-Жомарт Токаев был в Западно-Казахстанской области. Тогда он совершил облет подтопленных территорий, а после посетил эвакуационный пункт в Каратобинском районе.

В тот же день под председательством президента состоялось заседание оперативного штаба по чрезвычайной ситуации. Глава государства отметил, что прогнозные оценки по области пессимистические и нужно готовиться к ухудшению паводковой ситуации.

Все новости о ситуации с паводками в Казахстане весной 2024 года можно прочитать по ссылке.

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Президент Токаев выступит с обращением
Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт Казахстан Паводки-2024
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