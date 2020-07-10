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Школьники Казахстана начнут изучать новый предмет

Об экологии.

Фото : baigenews.kz10 июля 2020, 14:52

На расширенном заседании Касым-Жомарт Токаев отметил, что необходимо заниматься экологическим образованием детей, сообщает zakon.kz.

Нам нужно в школах ввести предмет - экологическое образование детей, - отметил он.

Кроме того, он уточнил, что необходимо заниматься проблемами экологии, которые становятся все более актуальными с общественной точки зрения.

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