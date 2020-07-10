Школьники Казахстана начнут изучать новый предмет

Об экологии.

На расширенном заседании Касым-Жомарт Токаев отметил, что необходимо заниматься экологическим образованием детей, сообщает zakon.kz.

Нам нужно в школах ввести предмет - экологическое образование детей, - отметил он.

Кроме того, он уточнил, что необходимо заниматься проблемами экологии, которые становятся все более актуальными с общественной точки зрения.

Читайте также:

Токаев о стихийных свалках: Проведение разовых рейдов не дает эффекта

Президент Казахстана: Нам нужно в школах ввести предмет - экологическое образование детей. — Ақорда Баспасөз қызметі (@AkordaPress) July 10, 2020

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!