Школьники Казахстана начнут изучать новый предмет
Об экологии.
Фото : baigenews.kz10 июля 2020, 14:52
На расширенном заседании Касым-Жомарт Токаев отметил, что необходимо заниматься экологическим образованием детей, сообщает zakon.kz.
Нам нужно в школах ввести предмет - экологическое образование детей, - отметил он.
Кроме того, он уточнил, что необходимо заниматься проблемами экологии, которые становятся все более актуальными с общественной точки зрения.
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Президент Казахстана: Нам нужно в школах ввести предмет - экологическое образование детей.— Ақорда Баспасөз қызметі (@AkordaPress) July 10, 2020
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