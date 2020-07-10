Футболистом с казахскими корнями интересуются "Челси" и "Ливерпуль"

За стиль игры его сравнивают с голландцем Арьеном Роббеном и аргентинцем Лионелем Месси.

17-летний футболист Ник Брайтенбюхер рассказал о вариантах продолжения карьеры после "Хоффенхайма", передает zakon.kz.

Родители Ника - уроженцы Казахстана, переехавшие в Германию 24 года назад. По правилам FIFA, Брайтенбюхер при переходе на взрослый уровень сможет выбрать, за какую команду он хочет выступать - Казахстана или Германии.

На данный момент Ник выступает за команду "Хоффенхайм U-17", но подумывает уже в ближайшее время выступать в Английской премьер-лиге (АПЛ) за топ-клубы.

Я знаю, что есть интерес от "Ливерпуля", "Челси" и "Шальке", - сказал Брайтенбюхер в интервью немецкому изданию Bild.

Добавим, что Ника за стиль игры сравнивают с голландцем Арьеном Роббеном и аргентинцем Лионелем Месси.

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