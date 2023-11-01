Футболисты "Интер Майами" сделали необычный подарок Лионелю Месси

Игроки американского футбольного клуба "Интер Майами" поздравили своего капитана и лидера Лионеля Месси после вручения аргентинцу "Золотого мяча". Форварду презентовали золотистую восьмерку с автографами всех членов команды, сообщает Zakon.kz.

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Коллеги знаменитого аргентинского футболиста поздравили его с очередным трофеем – восьмым "Золотым мячом" в карьере. Игроки "Майами" поздравили Месси с наградой, в торжественной обстановке вручив ему пластиковую фигуру в виде золотистой восьмерки, на которой оставили автографы все футболисты клуба.





Восьмой по счету в карьере Месси "Золотой мяч" вручили лидеру аргентинской сборной в Париже накануне на официальной церемонии награждения лучших футболистов мира. Форвард "Интер Майами" по итогам голосования опередил Эрлинга Холанда из Норвегии и Килиана Мбаппе из Франции.

За прошедший сезон Месси отметился многими историческими результатами. Вначале он в составе ПСЖ второй раз стал чемпионом Франции и обладателем суперкубка страны. Затем в декабре 2022 года стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В конце лета 2023 года он завоевал первый свой трофей за "Интер Майами", став победителем Кубка Лиг.