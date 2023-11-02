Папа Римский назвал своего любимого футболиста

В интервью 1 ноября Папе Франциску задали вопрос о футболе. Главе католической церкви предложили выбрать между двумя звездными аргентинцами: Лионелем Месси и Диего Марадоной, сообщает Zakon.kz.

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По информации Сalciomercato, понтифик похвалил обоих своих соотечественников – Месси и Марадону. Но он добавил, что не забыл про другого великого игрока в мире футбола – бразильца Пеле.

"Я бы поставил еще третьего – Пеле. Марадона – великий игрок, но ему немного не повезло с теми, кто его хвалил и не помог потом. Он приходил ко мне в гости в первый год моего понтификата, а потом для него все закончилось плохо, как и у ряда спортсменов. Месси тоже хороший человек и джентльмен. Но для меня из этих троих великий джентльмен – Пеле. Человек с большим сердцем. Я встретил его однажды в Буэнос-Айресе, мы поговорили. Человек с такой великой душой. Все трое великолепны, каждый со своим талантом. Месси хорош сейчас, и Пеле был хорош в свое время". Папа Римский

Все перечисленные игроки по-своему легендарны: если Пеле и Марадона блистали в прошлом веке, то Месси – один из лучших среди нынешнего поколения футболистов. На днях он восьмой раз получил "Золотой мяч", установив мировой рекорд.

Папа Римский Франциск – давний фанат аргентинского футбольного клуба "Сан-Лоренсо". В 2008 году он в качестве архиепископа аргентинской столицы отслужил юбилейную мессу по случаю столетия любимой команды. Ему вручили членскую карточку "циклонов".