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Эрдоган призвал всех уважать решение о смене статуса собора Святой Софии

Собор Святой Софии в Турции перестал быть музеем.

Фото : Pixabay11 июля 2020, 01:02

Президент Турции Тайип Эрдоган призвал в пятницу уважать решение о смене статуса собора Святой Софии с музея на мечеть, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Айя-София подпадает под действие юрисдикции Турции. Я призываю всех уважать решения, принятые судебными и исполнительными органами Турции. Мы принимаем любое выражение взглядов по данному вопросу, за исключением тех, что направлены на нарушение нашего суверенитета, - отметил турецкий лидер.


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